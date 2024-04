Incontro pubblico sul tema delle truffe agli anziani (19 aprile, ore 18, Centro Anziani)

Spread the love Tweet

Venerdì 19 aprile, alle ore 18.00, presso il Centro Anziani, il Comune di Collepasso e la Sezione ANPS-Associazione Nazionale Polizia di Stato organizzano un incontro pubblico sul tema: “Truffa Anziani. Come evitare di cadere nella trappola e prevenire i reati a danno degli anziani”.

Per la cronaca, si rileva, come da più parti è stato rilevato, che l’incontro è organizzato in contemporanea con altra iniziativa di un partito politico (all’opposizione a Collepasso), già programmata da tempo, sullo scottante tema dell’aumento della Tari.