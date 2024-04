“ExpoJob-Lavoro Economia Territori”: dal 18 al 20 aprile, a Miggiano, l’importante Fiera del mercato del lavoro del Salento

Spread the love Tweet

“Incontra, conosci, lavora”: con questo significativo slogan si terrà dal 18 al 20 aprile, presso il Quartiere fieristico di Miggiano, la 2ª edizione di “ExpoJob-Lavoro Economia Territori”, l’importante Fiera del mercato del lavoro del Salento.

Tre giorni intensi di eventi con oltre cinquanta ospiti che animeranno 44 appuntamenti (convegni, talk, panel, lectio, laboratori, seminari) e con grandi opportunità d’inserimento occupazionale. Si potranno, infatti, sostenere colloqui di lavoro con decine di aziende in cerca di personale in tutti i settori lavorativi: 85 le aziende presenti, in cerca di lavoratori e pronte ad assumere 1.204 persone, provenienti dalle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Tra le altre, Links Management and Technology, Eka srl, A-Thon srl, Eurospin Puglia spa, Cnh Industrial, Ordine dei consulenti del lavoro, Federaziende, CdsHotels, Robinson Club Italia spa, Caroli Hotels, GeNSS coop.soc., L’Adelfia coop.soc., Niteko srl, Smea Solution srl, Brintek srl, Guida e Vai srl, Alleanza Assicurazioni spa, Futurpol Vigilanza, Busforfun.com srl, Sorelle Cosi srl, Leopizzi Costruzioni 1750, 3DGeoCloud Studio Associato, Gravili srl, Consorzio Mestieri Puglia, Adecco, Gi Group, Randstad Italia, Orienta, Smartjob, Etjca spa e tantissime altre.

Diversi i profili professionali richiesti nei vari settori. In quello Itc, si cercano sviluppatori software, programmatori, tecnici e ingegneri informatici; nel settore amministrativo, receptionist, praticanti in consulenza del lavoro e consulenti del lavoro, impiegati amministrativi, contabili, impiegati, europrogettisti, etc.; in quello comunicazione e grafica vi sono posti disponibili per graphic designer, social media manager, influencer marketing specialist, copywriter, seo optimizer, esperti in editing video, esperti nell’utilizzo del programma Photoshop; nel farmaceutico e sociosanitario, si cercano farmacisti, infermieri, OSS, educatori professionali, pedagogisti, logopedisti, fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori professionali sanitari, tecnici della riabilitazione psichiatrica; nel settore assicurativo, consulenti assicurativi senior e junior; nelle telecomunicazioni, operatori telefonici; nel commercio, allievi direttori di supermercati, addetti alle vendite, addetti al banco macelleria, pescheria, gastronomia, agenti di vendita anche con l’estero, consulenti commerciali, magazzinieri.

Un appuntamento molto importante per chi è alla ricerca di lavoro e avrà, pertanto, la possibilità di incontrare e parlare direttamente con le aziende. Coloro che hanno problemi a predisporre un adeguato curriculum possono, prima di recarsi in Fiera, chiamare o recarsi presso i Centri territoriali per l’Impiego ed essere aiutati.

L’evento è organizzato da Comune di Miggiano e Arpal Puglia, con il patrocinio del Ministero del Lavoro, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Università del Salento, Camera di Commercio, Svimez ed altri importanti organismi economici e professionali.

La Fiera del Lavoro sarà aperta giovedì 18 aprile, dalle ore 15.00 alle 19.00; venerdì 19, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; sabato 20, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Per approfondimenti cliccare su ExpoJob programma

Per i colloqui di lavoro, cliccare su ExpoJob calendario