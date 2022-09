Il parroco don Antonio Russo ricoverato al “Perrino” di Brindisi per gravi ustioni sul corpo

Condividi

Don Antonio Russo, il riservato e amato parroco della Chiesa Matrice, non sarà domani sera nella processione della Madonna delle Grazie né celebrerà, il giorno della Festa della Patrona, le previste S. Messe nella Chiesa dedicata alla B. Maria Vergine.

Un grave imprevisto lo terrà lontano dalla Parrocchia forse sino a Natale.

Stamattina, verso le 10.00-10.30, il parroco è stata vittima di un grave incidente domestico che gli ha provocato gravi ustioni sul corpo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente né i motivi per cui il fuoco ha aggredito i suoi vestiti. Certo è che don Antonio ha subito varie e profonde ustioni su tutto il corpo, sebbene il fuoco non abbia aggredito per fortuna anche il viso, gli occhi e i capelli. Nel tentativo probabilmente di spegnere il fuoco sui vestiti, ha subito, inoltre, gravi ustioni su tutte e due le mani.

Nonostante il difficile momento, don Antonio ha poi allertato subito il fratello, che abita a poca distanza dalla sua residenza di via Principe di Piemonte, e il 118, che è prontamente intervenuto.

Trasportato presso il “Vito Fazzi” di Lecce, i medici hanno immediatamente disposto il ricovero del sacerdote presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi, notoriamente dotato di un “Reparto Grandi Ustionati”, centro d’eccellenza e di riferimento per tutta la Puglia ed il Sud Italia.

Don Antonio – riferiscono i parenti – è fuori pericolo, ma i danni subiti richiederanno cure lente e lunghe.

La notizia, subito diffusasi nel paese, ha suscitato naturalmente sconcerto, dato anche il particolare momento di festeggiamenti in onore della Patrona organizzati dal Parroco e dal Comitato della Festa Patronale.

Tutta la comunità si stringe affettuosa e solidale attorno al parroco don Antonio Russo con l’augurio di riprendersi al più presto.

Forza e coraggio, don Antonio…

… ti siamo vicini con il cuore e le preghiere!

Pantaleo Gianfreda