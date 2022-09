Giovane 26enne di Taurisano muore per infarto a Collepasso nella casa della compagna: avrebbero dovuto sposarsi il 24 settembre

Condividi

Un’altra brutta notizia proprio nel giorno della Madonna delle Grazie!

Non c’è stato niente fare per Valerio Troisio, giovane 26enne di Taurisano, colpito da infarto a Collepasso nella casa della sua compagna sita in via Principe di Piemonte.

Il medico del 118, prontamente accorso, non ha potuto, alle primissime ore di questa giornata (ore 2.00-2.30), che constatarne il decesso.

Sul luogo, dopo la chiamata alla Radiomobile, è immediatamente intervenuto anche il Comandante della Stazione dei Carabinieri Lgt. Tersigio Zezza e, dopo la doverosa relazione di questi alla Procura della Repubblica, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari, in considerazione che la certificazione medica ha attestato inequivocabilmente la morte dovuta ad infarto.

La salma dello sfortunato ragazzo sarà trasferita domani a Taurisano, dove nel pomeriggio si svolgeranno i funerali.

Valerio e Debora (questo il nome della fidanzata) hanno una figlia in tenera età (un anno) e avrebbero dovuto sposarsi il prossimo 24 settembre a Collepasso, nella Chiesa Cristo Re. Proprio ieri i due avevano ritirato i loro vestiti da sposi. Successivamente Valerio si era recato a Taurisano per una partita di calcetto con gli amici e, al ritorno, dopo aver consumato un panino, aveva avvertito i primi sintomi di malessere.

Valerio sarà sepolto, per volere dei familiari, con il suo vestito da sposo.

Che sfortuna per il ragazzo, l’inconsolabile fidanzata e la loro piccola, che rimane orfana del papà in così tenera età!

A Debora, alla loro piccola e a tutti i familiari la vicinanza e le condoglianze dell’intera comunità.