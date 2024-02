Incidente a Collepasso all’incrocio tra via Principe di Piemonte e via Rossini

Spread the love Tweet

… giusto per “rimanere in tema traffico”, un tema molto dibattuto in questo periodo, soprattutto dopo il mortale incidente del 31 gennaio su via Roma!

Un incidente si è verificato in data odierna, 20 febbraio, verso le 13.30, all’incrocio tra via Principe di Piemonte e via Rossini.

Il conducente di una Fiat Doblò, originario di Matino e proveniente da Maglie, non si è fermato allo stop posto su via Principe di Piemonte, mentre da via G. Rossini proveniva una Golf Wolkswagen guidata da un giovane collepassese che stava per immettersi sulla strada principale.

L’impatto è stato rovinoso per la Golf, che, come si rileva dalla foto, ha subito danni notevoli.

Nessun danno, per fortuna, ai due guidatori.

Sul posto è immediatamente sopraggiunta l’Agente di Polizia Locale Donatella Rossetti per i rilievi e i doverosi atti d’ufficio.