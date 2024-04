Cross Country bike: domenica 28 aprile il Trofeo “2° XC Collepasso” prova “Challenge XCO Puglia”

Spread the love Tweet

L’Asdc Amici del Velodromo di Monteroni di Lecce, in collaborazione con l’Asd Scuola di Ciclismo Tugliese Vincenzo Nibali, organizza per domenica 28 aprile a Collepasso il Trofeo “2° XC Collepasso” prova “Challenge XCO Puglia” Top Class per le categorie Esordienti, Allievi, Juniores e Master, con ritrovo, partenza e arrivo presso la Masseria Sant’Eleuterio.

Programma:

Ore 7:30 – Raduno di tutti i partecipanti alla Manifestazione presso la Masseria Sant’Eleuterio (Ingresso pedonale da Via E. De Nicola).

Ore 8:00/Ore 9:00 – Verifica tessere.

Ore 9:15 – Riunione tecnica.

Ore 9:30 – Partenza gara Master (FCI ed Enti della Consulta); Juniores M/F; Under 23 M/F; Elite M/F.

Ore 11:15 – Partenza Esordienti M/F, Allievi M/F.

La gara, si disputerà all’interno di un tracciato di circa 5,0 km da percorrere più volte. Il percorso, interamente sterrato, si snoda tra la macchia mediterranea caratteristica del luogo, ulivi e single-track delimitati dai caratteristici muretti a secco. Sul percorso saranno posizionate due Aree Tecniche (una in prossimità del traguardo e un’altra a metà percorso).