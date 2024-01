1° “Recruiting Day diffuso” e Offerte di lavoro Ambito di Lecce Arpal Puglia (3° Report, 22-29 gennaio)

Spread the love Tweet

Giovedì 25 gennaio, dalle ore 14.00 alle 17.00, si svolgerà in contemporanea, in tutti i dieci Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Lecce di Arpal Puglia, il 1° “Recruiting Day diffuso”, giornata di selezione e reclutamento di personale.

Saranno presenti 46 aziende del territorio per 94 posti disponibili nei settori amministrativo, contabile, pedagogico, servizi alla persona, informatico, grafico. Gli utenti potranno sostenere colloqui di lavoro direttamente con le aziende e con gli operatori Arpal delegati per conto delle imprese alla fase di preselezione.

Per conoscere nel dettaglio la mappa dei colloqui in programma, cliccare su Recruiting

Pubblichiamo, inoltre, il 3° Report, aggiornato per la settimana 15-22 gennaio, delle offerte di lavoro dell’Ambito di Lecce Arpal Puglia, che comprende i Centri per l’Impiego di Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Lecce, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase.

Per conoscere le offerte di lavoro, cliccare su