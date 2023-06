“Testimoni della Costituzione” con don Antonio Coluccia e Annatonia Margiotta a Parabita (4 giugno, ore 20.30, Parco comunale)

Spread the love Tweet

“La Costituzione fa festa!”, con questo slogan l’Amministrazione comunale di Parabita, nell’ambito della Settimana della Costituzione, organizza per domenica 4 giugno, alle ore 20.30, presso l’Area Eventi del Parco comunale “A. Moro”, il talk “Testimoni della Costituzione”, testimonial che con la propria condotta quotidiana danno vita e corpo alla Carta Fondamentale dello Stato.

Ospiti don Antonio Coluccia, Prete antimafia e Fondatore dell’Opera di San Giustino, e Annatonia Margiotta, Responsabile interventi per la diffusione della legalità della Regione Puglia.

Sul palco presenti con le loro domande i componenti del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Al termine musica e divertimento con il concerto di Cesko and the Banana Swing.

L’evento rappresenta l’appuntamento finale del progetto “Impariamo a crescere insieme” che ha coinvolto i Comuni di Parabita, Casarano e Taurisano ed ha visto l’organizzazione di interessanti momenti di formazione destinato a minori provenienti dai tre Comuni.

La Costituzione Italiana, come scrive in una nota fb l’Amministrazione di Parabita, è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. I primi 12 articoli contengono le norme-presupposto di tutta la normativa costituzionale, ossia rappresentano i criteri da seguire nell’interpretazione e nell’applicazione di tutto il testo costituzionale. Frutto di una sintesi ideologica, sono utili per indicare i valori etici che il legislatore, le istituzioni e i cittadini tutti sono tenuti ad osservare. Si tratta dei principi supremi che danno identità all’ordinamento costituzionale italiano. Di seguito i primi 4 articoli.