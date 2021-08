Report Asl Covid: 1.003 “positivi” in provincia (+274), 11 a Collepasso (+2). Dopo Ferragosto vaccino 12-18 anni senza prenotazione

Condividi













Anche negli ultimi sette giorni sale il numero dei contagiati dal Covid sull’intero territorio provinciale, dove sono 1.003 gli “attualmente positivi”, con un aumento di 274 rispetto alla settimana precedente, e a Collepasso, dove sono 11 (+ 2).

Dati che devono indurre alla massima prudenza e al rispetto costante delle prescrizioni (mascherina in luoghi chiusi e da portare sempre con sé all’aperto, divieto di assembramento, distanziamento tra persone, igiene delle mani, ecc.) e, soprattutto, a completare la vaccinazione di massa.

Subito dopo Ferragosto sarà possibile la vaccinazione senza prenotazione per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, secondo le indicazioni date alle Regioni dal Commissario all’Emergenza Covid, Paolo Francesco Figliuolo (ricordiamo che in Italia gli unici due vaccini abilitati per i ragazzi under 18 sono Pfizer e Moderna).

Anche in Puglia si è pronti ad intensificare e snellire le vaccinazioni ai ragazzi 12-18 anni, soprattutto in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico, cui si intende giungere con l’obiettivo di vaccinare il maggior numero possibile di studenti.

Lo ribadisce l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco, che ha dichiarato: “Aperture straordinarie a sportello, campagne dedicate con mezzi mobili, riduzione del tempo tra prima e seconda dose: la Puglia, in linea con quanto disposto dal Commissario per l’Emergenza Covid Figliuolo, dà priorità ai giovani e rafforza le iniziative già intraprese per coinvolgerli nella campagna vaccinale. Infatti, dopo la fase dedicata ai maturandi e dopo aver predisposto la chiamata classe per classe degli studenti, a partire dal 23 agosto, in vista del nuovo anno scolastico, adesso le ASL sono pronte ad attivarsi per ulteriori iniziative mirate, dedicate proprio alla fascia di età 12-18 anni”.

Per la lettura integrale dei dati provinciali cliccare su Report Asl 13.8.2021

Condividi