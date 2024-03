“Rassegna di Santu Lazzaru” a Collepasso in piazza Dante (sabato 23 marzo, ore 20.30)

Spread the love Tweet

Sabato 23 marzo, alle ore 20.30, in piazza Dante, il Comune di Collepasso organizza, con il contributo del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e l’assistenza di “Audioservicelive di Paolo Greco”, la “Rassegna di Santu Lazzaru”.

Il canto di “Santu Lazzaru” è una delle più antiche e sentite tradizioni del periodo quaresimale nel Salento. Anche a Collepasso la tradizione è molto sentita e si rinnova di anno in anno, grazie a gruppi di cantori e musicisti, soprattutto giovani, che girano in queste notti per le case del paese intonando il canto ispirato alla Passione di Cristo e raccogliendo piccole donazioni alimentari o in denaro.

In realtà non si tratta di una vera e propria canzone, ma di una “cantilena” ripetitiva eseguita lentamente con l’accompagnamento degli immancabili fisarmonica e tamburello e altri strumenti musicali.

Riporto di seguito un testo del canto di “Santu Lazzaru”, specificando che le strofe possano cambiare di paese in paese.

Bonasera mo’ quista casa tutti quanti mo’l’abitanti.

Osci Cristu scia cu li santi mo chiede aiutu e salvazione.

Addhai cumparse la Maddalena cu le soi lacrime i piedi bagnava.

Cu le soi lacrime li soi preziosi i soi capelli se li sciuttava.

Soi capelli se li sciuttava a ddhai cumparse lu grande amore.

A ddhai cumparse lu grande amore mo’ Giuda foi quel traditore.

Trenta denari sciocara Cristu mo’ sacerdoti e farisei.

Sciamu sciamu mienzu li fei spezzandu rami mo de ulei.

E menandu menzu le strade cu pasculiscianu pecure e crape.

Simu trede li propedosi na pezza de casu e dhoi pelosi.

Si oi senti lu bellu cantare eni lu metere e lu pisare.

Bona sera e bona Pasqua me dai l’ove de la puddhascja.

Se nu ndai lu puddharu veni le piji a lu panaru.

E la femmena è fatta mposta cu pija l’ove de intra la sporta.

E lu mandrì e lu mandrò me dai l’ove o sì o no.

Ci non poti ma cu le nduci te mandu dhoi de sti carusi.

Ci nu poti ma cu le pighj te mandu doi de sti piccinni.

Sta benimu de la Sicilia cu ringraziamu sta grande famiglia.

Bona sera e bona Pasqua me dai l’ove de la puddhascja.

Scia priamu santu Simone cu ni lu carica mo lu cippone.

Scia priamu mo la Nunziata mo’ ne descia bona l’annata.

Scia priamu mo santu Marcu cu ne lu crisca mo lu tabaccu.

Santu Lazzaru mo l’aggiu dittu mo’ salutatu mo Gesù Cristu.