Offerte di lavoro Ambito Arpal di Lecce (11° Report, 13-20 marzo) e selezione personale presso Centri Impiego

Con l’11° Report 2023 delle offerte di lavoro dell’Ambito Arpal Puglia di Lecce, aggiornato per la settimana 13-20 marzo, pubblichiamo di seguito anche due avvisi, uno di cinque Centri dell’Impiego della provincia, tra cui Casarano (14 marzo), riguardante la selezione di personale per le strutture alberghiere (“Recruiting week”), l’altro del Centro per l’Impiego di Casarano il 16 marzo per operatori call center (“Recruiting day”)

Per conoscere tutte le offerte di lavoro della settimana, cliccare su 11° Report Offerte di lavoro