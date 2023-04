Due manifestazioni ciclistiche a Collepasso (30 aprile e 1° maggio): Trofeo Giovanile e Cross Country (XC)

Spread the love Tweet

Collepasso teatro, domani e dopodomani, di due manifestazioni ciclistiche: il 30 aprile il Trofeo Ciclistico Giovanile Collepassese e il 1° maggio il Cross Country (XC) Collepasso.

Lo rende noto in un comunicato la FCI (Federciclismo) Puglia, che di seguito si riporta.

Una gara piacevole e divertente per giovanissimi dai 7 ai 12 anni il Trofeo Ciclistico Giovanile Collepassese e lo sarà domenica 30 aprile a Collepasso su iniziativa dell’Asd Ciclistica Collepassese nel settore strada. Con ritrovo alle 9:30 in via Benedetto Croce (campetti CSI), la manifestazione avrà una doppia modalità di svolgimento: velocità primi sprint per le categorie G1-G2-G3 su rettilineo di 120 metri, strada-tipo pista per G4-G5-G6 su un anello di 660 metri da ripetere più volte a seconda dell’età del baby partecipante.

Mountain bike e paesaggio. Un binomio affascinante e sempre più in voga che avrà il suo apice a Collepasso lunedì 1° Maggio con lo svolgimento della XC Collepasso nella cornice della Masseria Sant’Eleuterio, nell’ambito dei circuiti Challenge XCO Puglia e Salento XCO Race. La gara si disputerà all’interno di un tracciato di circa 5,7 chilometri da percorrere più volte in base alle categorie con un’altimetria di circa 100 metri sul singolo giro, si snoda tra la macchia mediterranea caratteristica del luogo, ulivi e suggestivi single track (passaggi singoli), delimitati dai caratteristici muretti a secco. Due partenze in programma, alle 9:30 per le categorie juniores, under 23, élite e amatori, a seguire intorno alle 11:15 esordienti e allievi.