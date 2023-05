“Corti di genere: generiamo parità”, 3° Concorso di idee della Provincia: premiate le classi III A e B della nostra Scuola Primaria

Spread the love Tweet

Premiate ieri, 30 novembre, in una cerimonia svoltasi a Lecce presso la sede del Consiglio provinciale di Palazzo dei Celestini, le classi III A e B della nostra Scuola Primaria per l’elaborato “Donne. Non violenza ma scienza e conoscenza”, presentato nell’ambito della III edizione del concorso di idee “Corti di genere: generiamo parità”.

Una bella soddisfazione per l’Istituto Comprensivo di Collepasso e per l’impegno e la passione dei nostri ragazzi/e, docenti e dirigente scolastica, presenti alla cerimonia.

“Corti di genere: generiamo parità” è il concorso di idee tra i banchi di scuola, promosso da Provincia di Lecce e Commissione provinciale Pari opportunità, in collaborazione con l’Ufficio della consigliera di Parità. Rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio provinciale, l’iniziativa prosegue idealmente l’attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della discriminazione e violenza di genere, che si avvia ogni anno in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Undici le scuole che hanno partecipato alla terza edizione.

Otto gli Istituti scolastici, tra cui l’Istituto Comprensivo Statale di Collepasso, che hanno ricevuto le targhe dedicate a vittime di violenza, gli altri tre Istituti hanno ricevuto gli attestati di merito.

Il bando della terza edizione prevedeva la produzione di tre tipologie di elaborati: cortometraggi, video, spot; materiale multimediale; elaborati grafici in formato digitale e disegni su carta o cartoncino da disegno sul fenomeno della violenza contro le donne e il contrasto alle discriminazioni e agli stereotipi di genere.

“Corti di genere” nasce con l’intento di riconoscere e gratificare gli studenti, i dirigenti scolastici e i docenti che si distinguono, per impegno e sensibilità, nel costruire una cultura che sia contro ogni forma di violenza, disagio e discriminazione perseguendo questi obiettivi generali: “aiutare gli studenti a riflettere sulla discriminazione e sulla violenza di genere e sulle eventuali strategie di prevenzione e difesa; aiutare gli studenti a comprendere che le qualità positive o negative di ogni individuo appartengono alla persona in quanto tale e non sono definite in base al genere sessuale o alla categoria sociale”.

Il concorso di idee è stato realizzato per la prima volta tra le fine del 2019 e l’inizio del 2020. La seconda edizione si è svolta nel 2022, dopo l’emergenza sanitaria da Covid19.

Per ulteriori informazioni cliccare su comunicato stampa Provincia.