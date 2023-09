1-2-3-4 ottobre, Festa di San Francesco: 1° ottobre, XXVII Fiera; 2 ottobre, Messa Solenne del nuovo Arcivescovo P. Francesco Neri

Spread the love Tweet

Come ormai pluridecennale tradizione, la Parrocchia “Cristo Re dell’Universo” festeggia solennemente la ricorrenza di San Francesco, Patrono d’Italia, al quale è dedicata la Chiesa sita in via Bellini, che fu per oltre un decennio, dal 1984 al 1997, la prima sede della Parrocchia.

La festa si svolge, come ogni anno, nel Rione Bosco dal 1° al 4 ottobre secondo il seguente programma:

Come da tradizione, la prima domenica di ottobre, che cade quest’anno il primo giorno del mese, si tiene in Contrada Bosco la Fiera di S. Francesco, quest’anno alla sua XXVII edizione.

La solenne processione per le vie del paese si terrà, invece, il 4 ottobre, alle ore 18.00, partendo da via Bellini (Chiesa di San Francesco), e seguirà il seguente percorso: Via Raffaello – via Verdi – via del Bosco – via G. Giardini – via Cairoli – via Vittorio Emanuele III – via Car. Rollo – via N. Sauro – via Matteotti – via Pascoli – attraversamento di via Roma – via Masaniello – via Molloni (Oasi delle Suore) – via F. Trizio – via Masaniello – via G.B. Perasso – via Padre Giuliani – via Petrarca – via Principe di Piemonte – arrivo in via Bellini.

Una festa, quest’anno, più “francescana” che mai.

Francesco è il Santo che per tradizione e devozione si festeggia e del quale, ci auguriamo, si cerca di seguire l’insegnamento e l’esempio; Francesco è il nome voluto e assunto dal grande Papa Bergoglio per indicare all’umanità e alla stessa Chiesa la strada della pace e della fratellanza seguita dal “Poverello d’Assisi”; Francesco è il nome del nuovo arcivescovo di Otranto, il Padre francescano Francesco Neri insediatosi il 17 giugno u.s. alla guida della diocesi (cliccare su articolo).

Padre Neri festeggerà il suo onomastico nel nostro paese, dove, per la prima volta dal suo insediamento, incontrerà la comunità di Collepasso. Il dotto e umile arcivescovo francescano celebrerà, infatti, lunedì 2 ottobre, alle ore 18.30, la S. Messa Solenne presso la Parrocchia “Cristo Re” in onore di San Francesco.

Sarà certamente l’occasione per conoscere ed apprezzare il nuovo Arcivescovo, “francescano sin nel midollo”… nel nome, nella scelta di seguire la sua vocazione religiosa nell’Ordine fondato da S. Francesco, nella grande intuizione di coniugare nei suoi libri e nella vita gli esempi di San Francesco e del nostro don Tonino Bello, “fari” della sua scelta vocazionale, della sua vita religiosa ed episcopale.

Buona Festa a tutti/e!

Pantaleo Gianfreda