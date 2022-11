Si inaugura a Collepasso lo Sportello antiviolenza “Ascolto Donna” (16 novembre, ore 17.30, ex Scuola Materna via Masaniello)

Condividi

Mercoledì 16 novembre, alle ore 17.30, presso i locali dell’ex Scuola Materna di via Masaniello (al n. 19), verrà inaugurato il nuovo Centro “Ascolto Donna”, sportello antiviolenza contro ogni forma di violenza contro e sulle donne promosso dall’Amministrazione comunale di concerto con altri enti ed istituzioni (Regione Puglia, Ambito Sociale Territoriale di Casarano, Centro antiviolenza “Il Melograno”, Medihospes).

Sulla pagina istituzione facebook del Comune, l’Amministrazione comunale scrive: “Novembre, fra i suoi vari appuntamenti, è il mese dedicato al contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne. Le azioni di tutela però, perché siano efficaci, non possono ridursi a semplici commemorazioni o a singole iniziative legate solo ad una data, quale quella convenzionalmente individuata il 25 novembre. Servono azioni costanti, tutti i giorni. Come amministrazione abbiamo pensato allora a dare una nuova casa a tutte le donne che hanno bisogno di aiuto, di un confronto, di un sostegno e della consulenza di professionisti. Un posto sicuro, finalmente accogliente e dignitoso per uscire dalle mortificazioni della violenza subita. Un lavoro che stiamo portando avanti con l’ Ambito di Casarano e con il centro Antiviolenza il Melograno”.

Programma ed interventi della serata nella sottostante locandina.