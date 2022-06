Giornata nazionale dello Sport (Collepasso, domenica 5 giugno, Campo sportivo comunale)

Condividi

Copio e riporto integralmente, per dovere di cronaca, il seguente post pubblicato sulla pagina facebook di alcuni amministratori comunali:

Domenica 5 giugno, dalle ore 16:30, presso il Campo Sportivo di Collepasso, ci sarà la Giornata Nazionale dello Sport, indetta dal Coni di Lecce.

Le attività saranno le seguenti:

– TORNEO DI PING PONG organizzato dall’ASD GRUPPO TREKKING COLLEPASSO (per informazioni contattare Davide Colazzo al numero 3290983504);

– OPEN DAYS di calcio per bambini organizzato da ASD Real Collepasso (per informazioni contattare Veruska Malerba al numero 3403532177);

– TORNEO DI CALCIO TENNIS in collaborazione con Csi Collepasso (per informazioni contattarmi);

– ATLETICA LEGGERA PER BAMBINI con salto a ostacoli e lancio del vortex in collaborazione con Saracenatletica (per informazioni contattatemi);

– PERCORSO CICLISTICO per bambini organizzato dalla Ciclistica Collepassese (per informazioni contattare Fabrizio Marra);

– BICICLETTATA DI 10 KM organizzata da Mtb Collepasso (per informazioni contattare Roberto Angelelli al numero 3337261514).

Sarà presentato alla cittadinanza il nuovo Fiduciario CONI di Collepasso Fabrizio Marra.

È previsto un intervento sulla valorizzazione e tutela ambientale, per sensibilizzare bambini e adulti.