“La qualità del sistema integrato zerosei”: seminario per operatori/operatrici dell’Infanzia (Bari, 4 dicembre)

Condividi













Il Gruppo Nazionale di Studio “Nidi e Infanzia”, associazione che offre occasioni di incontro e discussione tra persone impegnate nell’educazione della prima infanzia, organizza a Bari, di concerto con il Gruppo territoriale Puglia ed in collaborazione con il Comune di Bari, un seminario sul tema “La qualità del sistema integrato zerosei”, che si terrà sabato 4 dicembre, dalle ore 9.30 alle 13.30, presso l’Officina degli Esordi (via Francesco Crispi, 5).

Sono invitati a partecipare educatrici, insegnanti, coordinatrici pedagogiche, dirigenti e funzionari impegnati negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia (comunali, statali, paritari e del terzo settore), ma anche sindaci, amministratori e sindacalisti che hanno a cuore i diritti delle bambine e dei bambini a disporre di servizi educativi fin dalla nascita e scuole di qualità, in ogni luogo del territorio nazionale.

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria per tutti, anche per chi vorrà seguire da remoto i lavori.

Gli attestati di partecipazione saranno distribuiti a tutti i presenti sul posto alla fine dei lavori e on line a coloro i quali avranno assistito da remoto.

Per le iscrizioni (da fare entro entro il 30 novembre) sarà sufficiente scrivere in un messaggio mail una semplice richiesta di partecipazione al seminario, indicando nome e cognome, lavoro svolto e sede (se si tratta di educatrici o insegnanti specificare se sono impegnate nel pubblico, nelle cooperative o nel privato) e specificando se si desidera seguire i lavori in presenza oppure da remoto.

L’indirizzo a cui inviare il messaggio è: gnnipuglia@libero.it

In alternativa l’iscrizione può essere fatta per telefono contattando Genni (ore 16-18) oppure Linda (ore 18-20) al numero 3496475277.

Il giorno del seminario le registrazioni dei partecipanti e i controlli anticovid cominciano alle ore 9.00 ed è obbligatorio indossare la mascherina ed esibire il green pass.

Locandina con programma

Condividi