Emergenza Covid: domande al Comune per i contributi di “solidarietà alimentare” (“buoni spesa”) erogati dal Governo

Il Governo ha deciso, come noto, ulteriori e importanti interventi finanziari per far fronte alla crisi e alle difficoltà sociali ed economiche di aziende, lavoratori e cittadini causate dalla pandemia da Covid-19. Ha, tra l’altro, assegnato importanti risorse ai Comuni per consentire l’adozione di misure di solidarietà alimentare

L’importo assegnato al Comune di Collepasso è di € 49.883,69, cui vanno aggiunti i residui finanziamenti assegnati a suo tempo dalla Regione.

La Giunta ha, pertanto, approvato una delibera di indirizzo (n. 187/30.11.2020), in cui ha confermato le linee guida approvate con la precedente delibera del maggio scorso ed ha demandato al Dirigente del settore, Giovanni Rollo, la gestione dei c.d. “buoni spesa”, d’intesa con l’Ufficio dell’Assistente Sociale.

Hanno diritto i cittadini singoli e i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza pandemica e quelli in stato di bisogno, con priorità per coloro che non sono assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

Il Dirigente comunale ha pubblicato il 4 dicembre l’“Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa” (cliccare) e fac simile domanda (cliccare) fissando i criteri per accedervi.

Il “buono” ha un valore di € 50.00 ed è composto da n. 5 “buoni spesa” di € 10.00 ciascuno, utilizzabile presso uno o più punti vendita che aderiscono all’iniziativa per acquistare prodotti alimentari e generi di prima necessità (compresi farmaci), con esclusione di alcolici.

Il valore complessivo dei buoni che possono essere assegnati è di € 100.00 (n. 10 buoni) per un solo componente del nucleo familiare, € 200.00 (n. 20 buoni) per 2 componenti, € 300.00 (n. 30 buoni) per 3 componenti ed € 50.00 per ogni ulteriore componente.

La domanda deve essere presentata al Comune esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it e, in via eccezionale, in forma cartacea da chi è impossibilitato alla trasmissione per via telematica, che deve contattare il numero 0833.341568 per il ritiro del modulo e la consegna. Questo quale misura di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19, al fine di scoraggiare gli spostamenti non giustificati.

Alla domanda deve essere allegata dal richiedente copia di documento di identità in corso di validità.

Per ulteriori informazioni cliccare su sito istituzionale Comune