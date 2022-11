Report Asl: 2.386 casi in provincia (-529), 19 a Collepasso (-12)

Condividi

Ancora buone notizie dal settimanale Report epidemiologico dell’Asl di Lecce, pubblicato ogni venerdì sul sito sanita.puglia.it e curato dal Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica, circa la situazione del Covid-19 in provincia e a Collepasso.

2.386 gli “attualmente positivi” sull’intero territorio provinciale con una diminuzione di 529 unità rispetto alla settimana precedente e 19 (-12) a Collepasso, dove si dimezzano quasi i casi.

Una buona notizia, che non deve, però, farci deflettere dal senso di responsabilità e di precauzione per evitare contagi, soprattutto in situazioni di affollamento.

Buon San Martino a tutti!

Per la lettura integrale dei dati provinciali cliccare su Report Asl 11.11.2022