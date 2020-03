Coronavirus: informazioni, procedure, siti e numeri utili per i cittadini pugliesi che rientrano dalle aree con focolaio

Le Università e le scuole sono chiuse per il coronavirus, si avvicina il tempo della Pasqua e molti cittadini (studenti, lavoratori, ecc.) vorrebbero rientrare presso le loro famiglie a Collepasso e, in genere, in Puglia.

Cosa fare?

Tutti coloro che rientrano da aree geografiche con presenza di focolaio devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate da Governo e Regione.

Chi è stato in Cina, Corea del Sud, Iran, Hong Kong, Giappone e Singapore, oppure nei Comuni zona rossa di Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini), Veneto (Vò) e San Marco in Lamis deve avvertire il medico di famiglia per telefono o mail e osservare l’obbligo di permanenza domiciliare

Chi negli ultimi 14 giorni è stato in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, o province di Savona e Pesaro-Urbino, deve riferirlo al medico di famiglia o al dipartimento di Prevenzione della Asl, compilando on line un modulo di autosegnalazione da inviare al proprio medico.

Il modulo è reperibile cliccando su sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus

Prima di accedere all’ambulatorio, il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta o la guardia medica devono fare un triage telefonico per la valutazione del paziente.

Le persone con sospetto coronavirus non possono accedere ai Pronto soccorso se ci sono tende o container per il pre-triage.

La Regione Puglia ha istituito un apposito sito internet, che fornisce ogni informazione utile: cliccare su regione.puglia.it/coronavirus

——- Numeri utili ——–

Numero verde Regione: 800.713.931

(attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 22.00)

Numero verde Ministero della Salute: 1500

(attivo 24 ore su 24)

Dipartimenti di Prevenzione delle Asl pugliesi :

Bari 800.055.955

Bat 0883.299502

Foggia 0881.884018

Brindisi 338.5747395

Taranto: 333.6166842