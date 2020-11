La Regione Puglia liquida € 66.870.820,98 agli olivicoltori per i danni da Xylella negli anni 2016-2017

66.879.820,98 euro (quasi 67 milioni) sono stati liquidati dalla Regione in favore degli olivicoltori pugliesi, in particolare salentini, per i danni causati dalla Xylella negli anni 2016 e 2017, attingendo dal Fondo nazionale delle avversità atmosferiche (i danni relativi all’anno 2015 erano stati già liquidati due anni fa).

È quanto prevede l’odierna deliberazione n. 451/6.11.2020 del Direttore Generale dell’Agenzia della Regione Puglia Arif (Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali), il salentino dott. Agr. Francesco Ferraro, a seguito di istruttoria esperita dal Responsabile della sede Forestale di Lecce, Dott. Agr. Luigi Melissano (anch’egli salentino e attuale sindaco di Cutrofiano).

Con tale deliberazione (“Applicazione Decreto Legislativo n. 102/2004 ai danni causati da organismi nocivi (Xylella Fastidiosa) alla produzione olivicola nei territori della Regione Puglia nelle annualità 2016-2017. Presa d’atto delle risultanze istruttorie trasmesse dai Comuni e contestuale liquidazione”) l’Arif ha approvato le risultanze definitive delle istruttorie dei Comuni e trasferito le somme che saranno accreditate ai produttori agricoli danneggiati.

La somma complessiva da liquidare (€ 66.870.820,98) è così ripartita: € 31.783.842,40 per l’anno 2016 ed € 35.086.978,58 per l’anno 2017.

Un doveroso ristoro ed un’importante “boccata di ossigeno” per i produttori olivicoli danneggiati dalla Xylella e per l’intera agricoltura salentina.

Le somme spettanti al Comune di Collepasso sono pari a € 99.705,85 per il 2016 e € 102.261,36 per il 2017 (esigue rispetto ad altri Comuni, data la limitata estensione del nostro agro). Maggiori, invece, le somme spettanti ai Comuni limitrofi di Cutrofiano e Supersano, dove molti collepassesi possiedono terreni olivetati e presso i cui Comuni avevano presentato le domande (Cutrofiano € 606.525,51 per il 2016 e € 679.270,60 per il 2017; Supersano € 593.482,91 per il 2016 e € 672.406,06 per il 2017).

D.D.G. Arif Liquidaz. danni Xylella 2016-2017