La “foto del giorno”: una “Guardia Medica” ad un (colle)passo dall’Africa

Ho ricevuto due mesi fa alcune foto accompagnate da un commento eloquente, che pubblico scusandomi con l’interessato per il ritardo… tanto… non è cambiato niente… in questo paese tutto è immobile e niente cambia!

Ciao Pantaleo… Sono andato in Guardia Medica per un piccolo problema personale e mi sono vergognato su come si presenta il suo ingresso agli occhi di un cittadino che per la prima volta ne ha bisogno con urgenza 😟… indicazioni assenti sui percorsi adiacenti e una volta arrivato non un’insegna luminosa degna di questo nome e la piccola targhetta sul pilastro nascosta da fogli vari…. Vergognoso!! … E mi limito su come dentro è posta! Ho fatto un giro su tutta via P. di Piemonte, Via Manzoni.. Via delle scuole medie…tutte le strade adiacenti non hanno indicazioni su un sito di tale importanza… Solo Notali ha più cartelli di altre siti istituzionali…

Cosa aggiungere?!? Niente! …solo un dubbio… ma non è probabile che il cittadino abbia sognato oppure abbia semplicemente sbagliato luogo e direzione (e sogno) e si sia trovato senza rendersene conto in un “moderno” punto medico dell’Africa (con tutto il rispetto e l’amore per l’Africa)?!?

…d’altro canto… non siamo un paese ad un (colle)passo dall’Africa, dove lo “stregone del villaggio”, tal Bwana Menozzi, “vede e provvede” a tutto… sopra-tutto agli “epididimi suoi”… tra osanna e canti di gioia di “danzatori” e “danzatrici” con gonnellini di pudiche foglie di fico?!?