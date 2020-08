La “foto del giorno”: auto abbandonata da dieci giorni su via Maglie… ma nessuno interviene per farla rimuovere

È un’Alfa Romeo 147… da dieci giorni (forse più) è abbandonata su via Principe di Piemonte, in un tratto particolarmente “delicato” della strada principale per Maglie sul quale negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti.

L’auto non solo è abbandonata da diversi giorni, ma ha anche i finestrini aperti e, a quanto pare, è priva di assicurazione.

Da giorni sono stati regolarmente avvisati Vigili e Carabinieri… ma nessuno interviene, adducendo le più svariate (e risibili) motivazioni…

Ricordo a sindaco e tutori dell’Ordine che il Codice della Strada prevede che un veicolo non possa circolare o sostare su strade e aree pubbliche sprovvisto di assicurazione. Un’auto non assicurata non è necessariamente abbandonata, ma è sanzionabile nella misura prevista dalla legge.

Sebbene la fattispecie non rientri ancora nella casistica di “auto abbandonata” (ma può diventare) tipizzata dal Codice della Strada, secondo la legge le auto abbandonate sul suolo pubblico sono da considerarsi come rifiuti speciali pericolosi e come tali vanno consegnate ai centri di smaltimento autorizzati.

Il loro abbandono costituisce una violazione punita con una sanzione pecuniaria di 1666,67 euro (per le auto) o di 600 euro (per moto e rimorchi), più le spese per la rimozione.

Inoltre, la Cassazione ha prefigurato per chi abbandona un’auto su strada pubblica il reato penale di inquinamento ambientale. Se è possibile identificarlo, al proprietario vengono addebitate anche le eventuali spese di rimozione, custodia e demolizione.

…così… giusto per ravvivare la memoria a sindaco e Forze dell’Ordine, che hanno il dovere di intervenire, sanzionare secondo legge il proprietario e provvedere a farla rimuovere o rimuoverla a spese del proprietario.