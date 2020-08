Incidente nella notte su via Maglie: un’auto sbatte contro un palo elettrico

Puntuale come Ferragosto, arriva l’incidente sul tratto di via Principe di Piemonte (via per Maglie), all’imbocco della stessa da/per via Roma (via per Parabita), dove in questi ultimi anni si sono verificati diversi sinistri (sempre in date “ferragostane”, come mi ricorda la maestra Anna)… guarda caso, proprio sull’altro lato della strada dove sino a pochi giorni fa era parcheggiata da dieci giorni un’auto abbandonata, subito rimossa dopo l’articolo e la denuncia di questo blog.

A tarda notte (probabilmente verso le 2.00), un’auto (presumibilmente proveniente da Maglie) è andata a sbattere contro uno dei “nuovi” pali dell’energia elettrica posto sul marciapiede, provocando, come si evince dalla foto, la caduta del lampione e danni vari, persino (a causa del violento urto) al lampione di uno dei retrostanti “vecchi” pali elettrici, cui appare si sia poggiato il palo incidentato (…resta ancora un mistero il motivo per cui quei vecchi pali siano ancora lì e non siano stati mai rimossi…).

Non si conoscono dettagli sulla dinamica dell’incidente né sugli autori né sull’auto, che pare sia stata rimossa e portata via da un locale concessionario d’auto… certo è che quel punto è da sempre particolarmente “sensibile” alla circolazione “allegra” di nottambuli ferragostani e autisti imprudenti e ormai non si contano più gli incidenti avvenuti in questi anni proprio in quel tratto di strada… possibile che non si pensi di installare almeno due dossi rallentatori (da/per Maglie/Parabita) in prossimità della curva?!?