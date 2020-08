Il collepassese Fabio Marra coordinatore provinciale degli Operatori Socio Sanitari dell’associazione “Cts Oss Puglia”

Il 6 maggio 2019 è nato il Comitato Tecnico Scientifico Operatori Socio Sanitari Puglia (C.T.S. O.S.S. Puglia) con lo scopo di valorizzare, tutelare e far riconoscere a livello nazionale la categoria degli OSS.

La presidente Grazia Giangrande ha portato in Regione Puglia la proposta di legge per l’Elenco regionale degli Oss, che, depositata con prima firma del Consigliere Mario Conca e passata all’unanimità in Commissione Sanità, è diventata legge n. 7/27 febbraio 2020.

L’Elenco regionale degli Oss è già attivo in Liguria e Sicilia e se ne sta approntando l’attivazione in Puglia, Lombardia e Piemonte. Si potranno iscrivere gli Oss che avranno ottenuto un attestato di qualifica riconosciuto nella Regione nella quale ci si iscrive, i residenti e chi lavora nella Regione. Inoltre, gli Elenchi regionali vogliono essere propedeutici ad un Registro nazionale obbligatorio.

L’Operatore Socio Sanitario nasce come figura professionale nel febbraio 2001. L’attestato di qualifica viene rilasciato dopo una formazione di 1000 ore e può svolgere la sua attività di assistenza diretta alla persona (cioè, soddisfa i bisogni primari), di promozione del benessere e dell’autonomia delle fasce più deboli, quali anziani, disabili e persone in momentanea assenza di benessere fisico, psichico e sociale. L’Oss svolge la sua attività lavorativa in strutture sanitarie, socio-assistenziali, residenziali, semi-residenziali, centri diurni e a domicilio.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione CTS OSS PUGLIA ha conferito al nostro concittadino Fabio Marra, operatore socio sanitario operante in una struttura privata, il ruolo di coordinatore degli Oss iscritti all’associazione nella zona di Lecce e provincia.

Fabio, nel ringraziare per la fiducia la presidente dell’Associazione Grazia Giangrande e la vicepresidente Loredana Caccavale, esprime soddisfazione per l’incarico ricevuto ed assicura massimo impegno e ogni energia per l’adempimento degli scopi statutari e la difesa del ruolo degli operatori socio sanitari salentini.

Auguri e buon lavoro, Fabio!