Il 25 maggio riaprono le spiagge; riaperte dal 18 maggio altre attività economiche: Ordinanza regionale 237 e Linee guida

A decorrere da lunedì 25 maggio riaprono le spiagge pugliesi e sono consentite, tra le altre, le attività degli stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali.

È quanto previsto dall’Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che prevede e regolamenta la “Riapertura delle attività economiche e produttive” con l’emanazione delle Linee guida.

Sarà così possibile accedere liberamente ai circa 900 chilometri di costa pugliese.

“Sarà l’estate della responsabilità e della sicurezza condivisa, per consentire a tutti di non perdere l’appuntamento con la bellezza del mare pugliese”, ha detto il presidente Emiliano.

L’Ordinanza prevede anche la riapertura dal 25 maggio di musei, archivi e biblioteche e la possibilità di svolgere attività sportiva di base e attività motoria presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati o altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, con esclusione di attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio.

Già consentite dal 18 maggio, sempre con la stessa Ordinanza, le seguenti attività:

– commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi;

– servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;

– servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;

– attività ricettive alberghiere;

– strutture ricettive all’aria aperta;

– campeggi e zoo.

A decorrere dal 18 maggio sono cessate, inoltre, di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale ed è consentito lo spostamento nelle seconde case.

Fino al 2 giugno sono vietati, però, gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono prorogati gli effetti dell’art.7 dell’Ordinanza n. 214/28.4.2020, limitatamente alle prescrizioni per l’isolamento fiduciario delle persone fisiche che fanno ingresso nella Regione, al di fuori delle ipotesi previste, per rientrare in Puglia nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente.

Rimane l’assoluto divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In allegato all’Ordinanza vengono analiticamente riportate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive”.

