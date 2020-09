Election day: alle ore 19 a Collepasso ha votato il 24,18% per le Regionali e il 28,97% per il Referendum

Affluenza un po’ sotto i dati nazionali e regionali a Collepasso, dove, alle ore 19.00 (in attesa della rilevazione delle 23.00), si sono recati al voto 1446 elettori (24,18%) per le Regionali e 1444 (28,97%) per il Referendum.

Pur essendo quasi pari il numero degli elettori che si sono recati alle urne, la differenza percentuale è data dal maggior numero degli aventi diritto per le Regionali (5985 elettori ed elettrici) rispetto a quelli per il Referendum (4984), essendo esclusi dal computo gli iscritti all’Aire, che possono esprimere il voto per corrispondenza.

A livello nazionale ha votato il 29,71% degli aventi diritto per il Referendum e il 29,98% per Regionali.

In Puglia ha votato il 30,28% per il Referendum e il 27,60% per le Regionali.