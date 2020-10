Covid: Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia. Eccezione solo per infanzia

Un dispaccio dell’Agenzia Ansa, diffuso poco fa, informa della decisione di Emiliano di chiudere tutte le scuole in Puglia, ad eccezione di quelle per l’Infanzia.

“Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado”: lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Sky Tg24 durante la trasmissione “I numeri della Pandemia”.

“Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria”, ha aggiunto. “Abbiamo verificato che l’aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole”.

La decisione è immediatamente operativa: “Domani la didattica in presenza sarà possibile per coloro che devono frequentare i laboratori, poi ci sono gli studenti più fragili che potranno andare in presenza, ma gli altri dovranno cominciare la didattica a distanza, anche nelle primarie. Stiamo comunicando la decisione al governo e poi provvederemo”.

La richiesta era stata formulata dalla federazione dei pediatri di famiglia alla Regione Puglia.

Nell’incontro convocato ieri i medici hanno spiegato al presidente Emiliano e al suo assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco che il sistema per la richiesta di tamponi per i bambini che frequentano le scuole e che si assentano è in tilt.

Troppo lunghi, infatti, i tempi di attesa. Per questo i pediatri hanno chiesto la sospensione dell’attività scolastica per 15 giorni. Richiesta che la Regione Puglia sta valutando.