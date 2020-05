9,5 milioni di euro dalla Regione ai Comuni (€ 13.837 a Collepasso) per fronteggiare le conseguenze socio-economiche derivanti dal Covid 19

La Giunta regionale presieduta da Michele Emiliano, nella riunione di ieri (28 maggio), ha deciso di assegnare ai Comuni pugliesi la somma di 9.473.693 euro come “misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio-economiche derivanti dalla pandemia Covid 19”.

Al Comune di Collepasso assegnati € 13.837.

I Comuni potranno così attivare interventi di protezione sociale in favore di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale.

“Alla luce del permanere della situazione di particolare emergenza socio-economica in Puglia – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Salvatore Ruggeri – abbiamo inteso adottare con estrema rapidità una misura capace di dare continuità agli interventi già in essere, offrendo un’ulteriore risposta ai bisogni essenziali, anche non alimentari, dei nuclei familiari pugliesi più esposti alla crisi economica derivante dall’epidemia Covid 19”.