In distribuzione “l’Opinionista di Collepasso”, periodico edito e diretto da Lucio Russo

Cambia intestazione e diventa “l’Opinionista di Collepasso” l’ormai atteso periodico scritto e diretto da Lucio Russo, in distribuzione già dall’odierna domenica in piazza e altri luoghi pubblici.

Nessun cambio, però, di linea editoriale, come conferma Lucio nel breve editoriale: “Con questo nuovo periodico confermiamo le inchieste, le denunce politiche e sociali ed indagini che abbiamo già fatto con i precedenti periodici “Il Contestatore” e OC-Osservatore Collepassese” sviluppando l’attenzione su fatti politici e sociali”.

Già il titolo dell’articolo centrale è “un pugno nello stomaco” e pone una domanda inquietante (“Colpo di stato politico a Collepasso. Perché non ci furono denunce ed arresti?”), che riporta ai gravi fatti avvenuti nell’aprile 2007 in occasione dell’illegale e irregolare occupazione della piazza ad opera di alcuni esagitati esponenti politici, compreso l’attuale sindaco Menozzi, per protestare contro la costruzione della Centrale a biomasse a Collepasso con motivazioni strumentali e “terroristiche” (“No alla fabbrica dei tumori” lo striscione che campeggiava in Largo Municipio) e, alla luce degli sviluppi successivi, deleterie e “suicide” per l’economia del nostro paese.

Completano la prima pagina altri tre articoli: “Collepasso o Suburra?”, “Dimissioni di sindaco e politici collepassesi” e un altro di inquietante e devastante attualità “Il caso del Polo unico scolastico”.

Tre gli articoli in seconda pagina: “Fallimenti politico-amministrativi della Menozzi & Company”, “Il rapporto ‘Gazzella’”, “Il misterioso intermediario e l’Innominato”.

Altri tre articoli in terza pagina: “Toto – candidati a sindaco. Una poltrona per sei”, “Il fiume bianco di Collepasso”, “Associazioni: cosa fare in futuro?”.

Il giornale chiude in ultima pagina con altri due articoli: “Chiude il calcio collepassese” e “Giovani di successo”.

Buona lettura!