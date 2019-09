La nave da crociera della Crystal Cruises fa tappa a Gallipoli: 250 metri di lunghezza con 1600 persone a bordo

Risveglio speciale per la città di Gallipoli: alle primi luci del mattino la nave da crociera Crystal Serenity, della Crystal Cruises, è approdata nel porto della città bella.

250 metri di lunghezza per un totale di oltre 1600 persone a bordo, tra passeggeri e crew: Gallipoli nel grande circuito delle crociere di lusso della compagnia definita, secondo la rivista statunitense Travel + Leisure, come quella migliore del mondo.

Ad accogliere “la nuova arrivata”, l’Assessore al Turismo Titti Cataldi accompagnata dalla Presidente della Pro Loco Lucia Fiammata e da Sergio De Luca dell’Agenzia marittima De Luca.

Grande collaborazione, coordinamento e organizzazione tra le realtà del territorio: hostess nel centro storico ad attendere i passeggeri, guide in lingua e distribuzione del materiale informativo per facilitare i visitatori nel tour della città.

“Sincera e totale soddisfazione per questo straordinario risultato – commenta il Sindaco Stefano Minerva – Onorati della presenza di questo colosso dei mari e del successo ottenuto in termini di visibilità. Il nostro programma prevede l’attuazione di politiche atte a incoraggiare questo modello turistico che, favorite dalle caratteristiche tecniche del porto, si raffigura come politica di sviluppo locale.

Siamo agli sgoccioli di un settembre particolare, ricco di eventi, ricco di risultati positivi, ricco di promesse mantenute. Facendo una breve analisi del turismo, guardandoci indietro, constatiamo che oggi raccogliamo i frutti di tre anni trascorsi a programmare e ad investire. Numerosi gli incontri e strategiche le partecipazioni alle più importanti ferie del turismo che oggi portano il nostro centro storico alla ribalta con un’importante fetta di turismo straniero.

Questa è la Gallipoli che piace, quella più strutturata, quella che ha abbandonato la logica del turismo “mordi e fuggi” per un investimento che punta al turismo di lusso, delle famiglie, della cultura, segmenti in grado di far girare tutte le economie locali.

Consapevoli dei piccoli aspetti da migliorare, continuiamo su questa strada, quella che non porta Gallipoli su tutti i media nazionali per notizie spiacevoli, ma che conduce i colossi del mare nella città e fa parlare di sé per la sua bellezza”.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Gallipoli, 16.9.2019