Ivan Stomeo ringrazia: “Quasi 30mila voti, lo ritengo un bel risultato per un sindaco di provincia come me”

“29.948 voti. Lo ritengo un risultato straordinario per un sindaco di provincia come me”: così Ivan Stomeo, primo cittadino di Melpignano (LE), candidato all’Europarlamento per la Circoscrizione Italia Meridionale nelle liste unitarie del “Partito Democratico – Siamo europei”.

“In Puglia – continua -, con oltre 25.000 preferenze, sono il secondo candidato PD più votato e, con 18.637, il primo nella provincia di Lecce. Quelli che ho ottenuto sono fondamentalmente voti personali, raccolti tramite il lavoro capillare sul territorio e la collaborazione dei circoli locali, principalmente sul territorio salentino, che ringrazio. Devo ammettere che è mancata una regia più attenta a livello regionale. Il Partito Democratico ha comunque retto e sono contento in particolare del grande risultato raggiunto dal capolista nella circoscrizione Italia Meridionale Franco Roberti. Tuttavia, è urgente ritrovare l’unità della Sinistra perché divisi si perde e si lascia spazio all’avanzata molto preoccupante della Lega.

Ringrazio tantissimo tutti coloro che mi hanno sostenuto ieri segnando il mio nome sulla scheda e, più in generale, nell’ultimo mese di campagna elettorale, che mi ha portato a girare in lungo e in largo le regioni del Sud che avrei voluto rappresentare in Europa. Ho potuto conoscere ulteriormente le ricchezze e le necessità delle piccole comunità del Mezzogiorno di cui occorre non dimenticare la voce e la forza.

Venerdì 31 maggio, alle ore 20.30, sarò in Piazza San Giorgio a Melpignano (Le) con un pubblico comizio, per incontrare e ringraziare i miei sostenitori”.