“Italia …‘bbella mia”, presentata la 78ª edizione del Carnevale di Gallipoli che si svolgerà dal 24 febbraio al 5 marzo

È stata presentata, nel corso di una conferenza stampa, la nuova edizione del Carnevale gallipolino alla presenza del Sindaco Stefano Minerva, del Consigliere Mino Nazaro, del Direttore Artistico Alberto Greco e dei rappresentanti del Festival Bar Italia, Vanny Dj e Paolo Stefanelli.

Si intitola “Italia …‘bbella mia” la 78° edizione del Carnevale di Gallipoli, che si svolgerà dal 24 febbraio al 5 marzo, seguendo un cartellone di eventi nel rispetto della tradizione gallipolina, firmato dalla Direzione Artistica di Alberto Greco.

La nuova edizione, con il Comune di Gallipoli capofila nell’organizzazione, vedrà il contributo di numerose associazioni e realtà del territorio che, per puro amore della città, hanno scelto di mettersi in gioco nonostante i tempi stretti. Il gruppo spontaneo operativo è composto dall’Associazione Fideliter Excubat e gli Off Limits, con il contributo di due artisti emergenti quali Mikeal e Co’.

“Si rinnova anche quest’anno l’atteso appuntamento con il Carnevale gallipolino, una manifestazione che, anno dopo anno, coinvolge la città in un momento di festa. È un evento culturale che dà lustro al territorio, permettendo a Gallipoli di balzare agli onori della cronaca culturale, grazie alla bravura degli organizzatori e al lavoro di tanti appassionati” dichiara il Sindaco Stefano Minerva, che aggiunge: “Tantissime belle sorprese, quest’anno, ma come sempre dimostriamo che l’amore per la città vince su tutto. Abbiamo lavorato intensamente grazie al supporto del Consigliere Mino Nazaro e dell’Assessore Antonella Russo. Abbiamo chiamato le associazioni della città che hanno risposto “presente”, in primis ad Alberto Greco e i ragazzi che si sono messi a disposizione per “costruire” quest’edizione. Abbiamo lavorato in questi giorni con intensità e ce l’abbiamo messa tutta. Un grazie alla Pro Loco che come sempre ci affianca nei percorsi per la città e a Bar Italia per la loro presenza”.

Continua il Consigliere Nazaro: “Non è stato facile mettere su una macchina organizzativa in poche ore, dopo la sassata di domenica scorsa da parte della vecchia organizzazione. Ma il sindaco ha voluto fortemente organizzare il carnevale, insieme al vice sindaco Giuseppe Venneri e all’Assessore Antonella Russo, che ringrazio per il lavoro svolto congiuntamente a quello della dirigente dell’ufficio turismo Adele De Marini. Tanto lavoro e poco tempo, ma di sicuro quest’anno avremo il nostro carnevale. Sono impaziente, inoltre, di vedere la nuova maschera che il direttore artistico Alberto Greco darà alla città di Gallipoli”.

Tre giorni di musica e festa per omaggiare il Bel Paese: dal centro storico al borgo nuovo un susseguirsi di attività.

Si parte il 24 febbraio con la sfilata dei gruppi mascherati della città e dei paesi limitrofi, quali Aradeo, Casarano, Galatone e Melissano. A prendere parte alla festa le scuole di ballo Betty Boop Dance Academy e Disc’n’Roll e i gruppi degli oratori del Sacro Cuore, di San Gabriele e di San Lazzaro. Ancora, il contributo sarà dato anche dal gruppo Nova Vita di Casarano e da Animagique che allieterà i più piccoli con due simpatiche mascotte.

Parola al Direttore Artistico Alberto Greco: “Quando la città chiama bisogna rispondere. Sono felice di aiutare. In questo mese e mezzo cercheremo di portare avanti il Carnevale nonostante le difficoltà. Il tema di quest’anno “Italia …’bbella mia” sottolinea “l’italianità” che ci contraddistingue. Noi siamo ricchi di tanta materia, dalla cultura all’arte, l’Italia è l’ombelico del mondo e questa edizione è un omaggio alla nostra Nazione e, dunque, al bello”.

Ma una festa non si può definire tale senza la musica: così, sempre rispettando pienamente il tema, il 3 marzo si ballerà in piazza con il Festival Bar Italia con la musica di Vanny Dj.

“Siamo contenti, dopo il 2015, di riproporre insieme all’Amministrazione comunale il Bar Italia. – asserisce Vanny Dj, seduto al tavolo insieme a Paolo Stefanelli del festival Bar Italia, che afferma: “Bar Italia è una serie di emozioni in musica, il tipico spettacolo italiano. Non è un concerto, ma animazione, la musica è solo il contorno della serata, ci saranno ballerine e un gioco di luci da vivere assolutamente”.

A chiudere i festeggiamenti, martedì 5 marzo, la maschera tipica gallipolina: invaderà il centro storico una sfilata di “Teodori”, secondo la tradizione, il goliardico soldato gallipolino soffocato a causa di una polpetta nel giorno di Carnevale. A seguire, cerimonia di premiazione.

In queste ore, altre richieste di adesione stanno pervenendo agli uffici comunali: non si esclude, dunque, la partecipazione di altre realtà nel corso dei prossimi giorni.

78° Carnevale di Gallipoli – PROGRAMMA UFFICIALE “Italia …‘bbella mia”

Domenica 24 Febbraio ore 15.00 – Corso Roma

Sfilata Gruppi Mascherati e “Omaggi in Cartapesta”

L’esaltazione del marchio “Italia”. Una kermesse che rende giustizia alle bellezze artistico-culturali, alla cucina e agli illustri nomi che onorano l’Italia nel Mondo.

Domenica 3 Marzo ore 19.00 – Piazza Tellini

Concerto “BAR ITALIA”

Tributo musicale all’Italia, omaggio agli artisti che hanno segnato la storia della musica italiana.

Martedì 5 Marzo ore 16.00 – Ponte Seicentesco, Piazza Imbriani, Via A. de Pace

La “Notte dei Titori”

Sfilata della tradizione e premiazione dei “TITORU” in gara e gruppi mascherati locali.

Fonte: comunicato Ufficio Stampa Comune di Gallipoli, 17 gennaio 2019