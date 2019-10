La “foto del giorno”: gatto e topo in Largo Municipio… “aspettando Godot”-Menozzi

Questa sì che è una foto unica, rara e inconsueta, oltre che emblematica e preoccupante… da meritare indubbiamente anche la prima pagina!

Un gatto ed un topo che in una recentissima sera di ottobre vengono immortalati in piazza Dante da un attento e solerte cittadino, che ringrazio, verso le 21-22 (quando la piazza è ormai quasi deserta)… ai piedi del Municipio!

I due naturali “nemici” si incontrano per caso nell’antisalotto/”antiscala” (ormai un po’ malandato, per la verità!) del sindaco, si guardano, si annusano, mettono da parte l’atavica ascia da guerra e non si comportano, come natura vorrebbe, “da gatto e topo” (o sarà forse la soporifera, “mutante” e narcotizzante sindacatura menozziana ad averli deprivati delle loro naturali caratteristiche… come, d’altronde, succede in tutta l’attuale politica collepasse?!?)… poi scorrazzano insieme, felici e contenti, sui prati “villici”!

…in attesa, naturalmente, del nuovo giorno e dell’arrivo di “Godot-Menozzi”… che il tenero, scorazzante e riconoscente topo piazzaiolo (e il suo amico gatto) ringrazierà di cuore per la benevola e persistente “rattizzazione” del paese!

… meglio ridere e ironizzare che “maramaldeggiare”!

… d’altro canto, il sindaco-“topolino” e la sua assessora-“topolina” all’Ambiente e vicesindaco hanno un cuore talmente da “teneri topolini” da disdegnare una vera e profonda “derattizzazione” del paese… obbligo e dovere per ogni Amministrazione!

Lunga vita a tutti i “topi”!

Pantaleo Gianfreda