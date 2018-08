“Trofeo ciclistico Vittorio Fersini – Memorial Gianluca Palumbo” (domenica 26 agosto, ore 9.00)

Domenica 26 agosto, con partenza alle ore 9.00 da piazza Dante, si svolge la tradizionale gara ciclistica di fine agosto

“Trofeo Vittorio Fersini – Memorial Gianluca Palumbo”, valida quale 8° tappa del Cicloamatour.

La gara è organizzata dall’Asd Ciclistica Collepassese, la più longeva del Salento e la più “antica” società ciclistica della provincia di Lecce (terza in Puglia), oggi presieduta da Giuseppe Lagna, subentrato negli anni scorsi al compianto “patriarca” Vittorio Fersini, storico animatore di attività ciclististiche.

La gara si disputa su un percorso 6 Km da ripetere 12 volte per un totale di 72 Km (piazza Dante, via C. Battisti, via Roma, S.p. 361 per Parabita, circonvallazione vicinale Parabita-Galatina, via Corsica, via Cairoli, via Baronessa Contarini, piazza Dante).