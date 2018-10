Problematiche “Baia Verde”: incontro tecnico presso il Comune di Gallipoli. Dichiarazione dell’assessore Palumbo

Si terrà sabato 27 ottobre, in mattinata, una riunione tecnica con relativo sopralluogo per affrontare la questione della Baia Verde.

Al tavolo siederanno, con amministratori e tecnici comunali, i cattedratici Angelo Tursi, Pierfrancesco Delfino, Giacomo Scarascia Mugnozza, Ezio Ranieri e Francesco Gentile dell’Università degli Studi di Bari, nonché i tecnici del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi. Un incontro che, come sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Decoro Urbano e Marine, Biagio Palumbo, “rappresenta la naturale conseguenza dell’impegno assunto dall’Amministrazione Comunale nel porre seri rimedi alla situazione che si è verificata in Baia Verde, che più degli altri anni ha colpito la zona e del lavoro preparatorio che è stato sinora realizzato”.

L’assessore, inoltre, rende noto che a seguito della diffida del Comune, il Consorzio ha comunicato di avere già effettuato dei lavori di pulizia dei canali nelle prime settimane di quest’estate, lavori che però sono stati sospesi, in considerazione del fatto che avrebbero occupato la strada vicinale Madonna del Carmine, unica via che dalla Baia Verde consente il ritorno a Gallipoli, alle spalle dello Stadio, e che pertanto avrebbero ostruito la normale circolazione.

Lo stesso Consorzio ha ribadito poi che tali lavori saranno ripresi in questi giorni e su questo, ovviamente, “vigileremo e controlleremo il tutto”.

L’assessore Palumbo spiega quindi l’iter che sarà seguito. “Una volta ricevuta relazione dei tecnici e progetto con gli interventi da eseguire – chiarisce -, sarà compito di quest’Amministrazione Comunale richiedere alla Regione Puglia un finanziamento straordinario per realizzare le opere necessarie. Comprendiamo perfettamente lo stato d’animo dei residenti in Baia Verde e le difficoltà in cui loro si trovano, ma occorre comprendere d’altra parte che non sono lavori facili da eseguire e che occorrerà il tempo necessario, nessuno essendo attrezzato per i miracoli. Confermo però l’impegno di questa amministrazione per la risoluzione del problema e il tavolo tecnico di fine mese non fa altro che andare in tale direzione”.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Gallipoli