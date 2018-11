“Casa di appuntamenti” a Collepasso: rimpatriate due spagnole, proprietario denunciato per “favoreggiamento della prostituzione”

Il “fatto” era noto da tempo. Se ne parlava in piazza, nei bar, nei circoli, persino nelle case. Nei piccoli centri niente sfugge agli occhi e alle orecchie attente di chi vuole vedere e vuole sentiee. Tempo fa su un gruppo facebook locale era stata persino pubblicata ironicamente un’inserzione-hot tratta da un quotidiano provinciale. Quello che meraviglia è che la “casa di appuntamenti” era proprio ad un “tiro di schioppo” dalla Caserma dei Carabinieri.

E puntualmente, come era prevedibile, i Carabinieri della Stazione di Collepasso, guidati dal Luog.te Giovanni De Siato, sono andati a “bussare” alla porta di quella casa “calda”, ma molto chiacchierata.

Lo avevano già fatto nel luglio scorso, in seguito alle ricorrenti voci su strani “ingorghi” di auto in quella strada periferica in certe ore serali e notturne, quando la Caserma è chiusa. Nell’occasione non erano stati, però, riscontrati elementi determinanti per procedere a norma di legge.

Nonostante la visita estiva delle Forze dell’Ordine, il mercimonio era continuato senza remore.

Ieri, però, il “colpo di grazia”.

Dopo aver proseguito nelle indagini e negli appostamenti, i Carabinieri di Collepasso hanno aspettato, come dice il Comandante della Stazione, “il momento giusto” e hanno bussato alla porta “a colpo sicuro”.

La casa era “allestita” per l’esercizio dell’attività di prostituzione, arredata “alla bisogna” con camere a luce soffusa, lettini e tutti gli “strumenti” necessari all’attività “produttiva”. Le due straniere presenti (due spagnole) non hanno saputo giustificare adeguatamente la loro presenza, come quella di arredamenti e strumenti un po’ stravaganti.

Le due spagnole sono state identificate, deferite alla Procura della Repubblica e rimpatriate nella loro patria “caliente”.

Le Forze dell’Ordine hanno poi proceduto all’identificazione del proprietario, un 56enne di Collepasso, che lavora in paese, ma abita a Gallipoli e aveva “messo a disposizione” la comoda casa nella periferia collinare per l’esercizio (ben remunerato) del “mestiere più vecchio del mondo”.

Prosegue, intanto, come assicura il L.te De Siato, l’attività dei Carabinieri di Collepasso e della Compagna di Casarano in altre importanti azioni sul territorio per contrastare e smascherare attività illegali e criminose.

Congratulazioni a De Siato e ai suoi uomini e buon lavoro!

Pantaleo Gianfreda