4 ottobre, San Francesco d’Assisi: il 6-7 ottobre la tradizionale Festa in contrada Bosco

Cadute nel vuoto le voci allarmanti dello scorso anno, secondo cui la Curia avrebbe deciso di non dare più il nulla osta per lo svolgimento della Festa, ritorna anche quest’anno la tradizionale Festa civile e religiosa di San Francesco, che si svolge nel rione Bosco in occasione della festività dell’umile frate di Assisi, Patrono d’Italia.

Doverosi gli auguri a tutti/e i/le Francesco/a, in particolare a Papa Francesco, “faro” mondiale di umanità, solidarietà e pace in questo travagliato e difficile momento storico e politico nazionale e internazionale.

Vediamo il programma della Festa.

Giovedì 4 ottobre, alle ore 17.00, celebrazione S. Messa presso la Chiesa parrocchiale “Cristo Re”; alle ore 19.00, presso la Chiesa San Francesco, inizio del Triduo, predicato da Don Alessandro Grande, con la celebrazione della S. Messa. Identico il programma religioso per venerdì 5.

Sabato 6 ottobre, alle ore 17.00, celebrazione S. Messa presso la Chiesa parrocchiale “Cristo Re” e, alle ore 19.00, chiusura del Triduo con celebrazione della S. Messa. Subito dopo, solenne Processione per le vie del paese con la statua del Santo, accompagnata dal Concerto bandistico “Città di Ruffano”, lungo il seguente itinerario: Chiesa San Francesco (via Bellini), vie Principe di Piemonte, Del Gado, Padre Giuliani, G.B. Perasso, Masaniello, Arc. Molloni (suore), F. Trizio, F. Crispi, piazza Dante, Vitt. Emanuele, Bosco, Bellini (Chiesa San Francesco).

Alle ore 20.30, dopo la processione, Concerto live “Baila Sugar Band. Tribute Band Zucchero Fornaciari”.

Domenica 7 ottobre, dalle ore 8.00 alle 13.00, in contrada Bosco, XXIV Fiera Mercato San Francesco (in caso di pioggia, la Fiera sarà spostata a domenica 14 ottobre). I commercianti interessati possono rivolgersi ogni sera, dalle ore 20.00, al Comitato presso la Chiesa Cristo Re o telefonare al sig. Franco Montagna (329.2528160).

Per quanto riguarda il programma religioso, in mattinata SS. Messe secondo gli orari domenicali; in serata, alle ore 19.00, S. Messa all’aperto in via Bellini (in caso di pioggia, nella Chiesa Cristo Re).

Alle 20.15 spettacolo pirotecnico a cura della premiata ditta Francesco Mega e a seguire Spettacolo Live di musica popolare e comicità salentina a cura dei “Ritmo Binario” con la collaborazione di “Audioservicelive” di Paolo Greco.

Auguri a chi porta il nome di Francesco/a e buona Festa a tutti!

Vi invito a leggere il bel articolo di P. Enzo Fortunato (Convento di Assisi) “Nell’era delle divisioni urlate, San Francesco è ancora patrono dell’Italia coesa” (cliccare sul titolo).

Pantaleo Gianfreda