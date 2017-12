A Gallipoli Capodanno con “La Notte della Taranta” e i Pupi di cartapesta

Capodanno a Gallipoli con il concerto de “La Notte della Taranta” e una serie di iniziative per valorizzare la tradizione dei Pupi e dell’arte cartapestaia della città.

La lunga serata avrà inizio alle ore 19.30, in piazza Stazione, con lo scoppio del grande Pupo di Capodanno e proseguirà alle ore 21.00, in piazza Tellini, con il concerto della celebre Orchestra Popolare, che accompagnerà il pubblico a festeggiare il nuovo anno con pizziche scatenate e ballate popolari.

Al concerto si uniscono alcune iniziative, già in corso, per valorizzare l’antica arte della cartapesta e portare sempre di più alla ribalta i Pupi, fiore all’occhiello della tradizione gallipolina

Il progetto nasce dal dialogo tra Regione Puglia, Comune di Gallipoli, Associazione “Cantieri del Capodanno” e Fondazione “La Notte della Taranta” e punta a valorizzare sempre più la tradizione dei Pupi di San Silvestro.

I quartieri della città sono già al lavoro per realizzare i pupi che verranno fatti scoppiare la notte del 31 dicembre, come da tradizione. Uno per ogni quartiere, in una sfida per le vie della città per ammirare lo spettacolo di fuoco e luce, salutare il vecchio anno rappresentato dai fantocci di cartapesta e dare il benvenuto al 2018.

L’Orchestra Popolare, diretta da Daniele Durante, presenterà una selezione di brani che con “La Notte della Taranta tour” hanno portato la musica popolare salentina in tutto il mondo: dalla Cina a New York, dalla Giordania a Londra, dalla Germania a Kuwait City. Un viaggio tra tradizione popolare e contemporaneità con Antonio Amato, Alessandra Caiulo, Enza Pagliara, Ninfa Giannuzzi e Stefania Morciano, accompagnati da Roberto Chiga (tamburello), Nico Berardi (fiati), Francesco Astore (violino), Antonio Marra (batteria), Roberto Gemma (mantici), Valerio Combass Bruno (basso), Gianluca Longo (mandola), Attilio Turrisi (chitarra battente). Sul palco anche i ballerini di pizzica della “Compagnia di Danza della Taranta” Piero Balsamo e Andrea Caracuta, Laura De Ronzo e Serena Pellegrino.

Per presentare il programma, si è tenuta nella mattinata di ieri presso il Comune una conferenza stampa, in cui, oltre il sindaco Stefano Minerva e l’assessore Emanuele Piccinno, hanno partecipato l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale Loredana Capone, il sindaco di Melpignano Ivan Stomeo, il presidente dell’Associazione “Cantieri del Capodanno” Giuseppe Chetta e un folto gruppo di cartapestai, tra cui alcuni giovanissimi.

Con la regìa della Regione, il Salento sarà scenario di un calendario di eventi concordato e coordinato tra i Comuni di Lecce, Otranto e Gallipoli per sviluppare un’attrattività maggiore, tale da convincere che, oltre l’estate, c’è altro cui partecipare e da vivere, secondo il programma regionale chiamato non a caso “InPuglia365”, una Regione buona per tutti i giorni dell’anno per rendere le città “vive a accoglienti” tutto l’anno, che punta sui riti, sui culti, sulle tradizioni, sul talento “per raccontare una storia unica capace di soddisfare i cittadini e attrarre i turisti”.